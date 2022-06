Wta Nottingham 2022 | Haddad Maia e Riske volano in finale | out Martincova e Golubic

(Di sabato 11 giugno 2022) Saràladel torneo Wta di. La brasiliana ha superato le semifinali in seguito al ritiro dell’avversaria Tereza, dopo un set e mezzo dominato dalla numero 7 del seeding che ha vinto il primo parziale per 6-3 ed era avanti 4-1 nel secondo. L’americana, invece, ha sconfitto in tre set Viktorija: primo set conquistato senza problemi dalla numero 6 del seeding che chiude i conti sul 6-3, ma subisce la bella reazione della svizzera che pareggia i conti con un 6-4 nel secondo parziale.chiude poi il parziale decisivo nuovamente sul 6-3 conquistato l’accesso per l’ultimo atto. SportFace.

Pubblicità

sportface2016 : Wta #Nottingham 2022, Riske-Golubic interrotta per pioggia - TennisActu : WTA - Nottingham : Haddad Maia profite de l'abandon de Martincova #Martincova #Riske #Golubic #RothesayOpen #WTA - Trade_Shark : WTA Nottingham, Semi Final Predictions - infoitsport : Tennis: Wta Nottingham, Giorgi ko al 2° turno dopo aver sprecato tre match point - infoitsport : WTA Nottingham 2022, risultati 7 giugno: avanza Sakkari, out Camila Giorgi -

Rivoluzione Jannik Sinner, cambio nello staff tecnico: c'è l'annuncio Atp/Tour - Stoccarda e: pioggia protagonista. Bloccati Sonego e Giorgi ATP, svolta storica: gli Internazionali BNL ...La semifinale del torneodi, tra Riske e Golubic , è stata interrotta per pioggia. La partita si è fermata sul risultato di 6 - 3/4 - 6/0 - 1, si attendono ora notizie per quanto riguarda la ripresa.Alison Riske e Beatriz Haddad Maia si contenderanno il titolo del torneo Wta 250 di Nottingham 2022. Per l’esperta americana si tratta di un ritorno, lei che ha disputato l’ultimo atto (perdendolo) ...La semifinale del torneo Wta di Nottingham, tra Riske e Golubic, è stata interrotta per pioggia. La partita si è fermata sul risultato di 6-3/4-6/0-1, si attendono ora notizie per quanto riguarda la ...