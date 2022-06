Von Der Leyen a Kiev: “Ucraina sulla strada giusta per l’Europa” (Di sabato 11 giugno 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula Von Der Leyen è in visita a Kiev per una visita non annunciata. “Bello essere di nuovo a Kiev. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farò il punto sul lavoro congiunto per la ricostruzione e sul progresso fatto dall’Ucraina nel suo cammino europeo”, ha scritto su Twitter. Il motivo del L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 11 giugno 2022) La presidente della Commissione Ue Ursula Von Derè in visita aper una visita non annunciata. “Bello essere di nuovo a. Con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky farò il punto sul lavoro congiunto per la ricostruzione e sul progresso fatto dall’nel suo cammino europeo”, ha scritto su Twitter. Il motivo del L'articolo proviene da Inews24.it.

