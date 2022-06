Una carta d'identità per Miko finito a vivere nel parco a causa della burocrazia (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Una carta di identità e un tetto provvisorio prima di raggiungere, il più in fretta possibile, la compagna in Romania. La storia di Mirko Di Natale, informatico di 47 anni, ha preso una piega felice nel giro di un paio di settimane dopo che l'AGI aveva raccontato di come fosse finito, a causa di una serie di disgrazie lavorative e personali, a vivere sotto a un tiglio e a dormire accartocciato su una panchina nel parco Nord di Milano. L'inghippo burocratico C'è rimasto due mesi, sostenuto dai volontari del Gruppo Solidarietà del quartiere Niguarda che lo hanno rifornito di cibo e affetto in attesa che si sbloccasse l'inghippo burocratico per cui non riusciva a rinnovare la carta d'identità, scaduta a giugno del 2021 e necessaria per volare in ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Unadie un tetto provvisorio prima di raggiungere, il più in fretta possibile, la compagna in Romania. La storia di Mirko Di Natale, informatico di 47 anni, ha preso una piega felice nel giro di un paio di settimane dopo che l'AGI aveva raccontato di come fosse, adi una serie di disgrazie lavorative e personali, asotto a un tiglio e a dormire accartocciato su una panchina nelNord di Milano. L'inghippo burocratico C'è rimasto due mesi, sostenuto dai volontari del Gruppo Solidarietà del quartiere Niguarda che lo hanno rifornito di cibo e affetto in attesa che si sbloccasse l'inghippo burocratico per cui non riusciva a rinnovare lad', scaduta a giugno del 2021 e necessaria per volare in ...

