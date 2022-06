Un posto al sole, trama 13 giugno 2022: Virginia ci ricasca (Di sabato 11 giugno 2022) Intrighi, passioni e tradimenti caratterizzeranno l'avvio di settimana di Un posto al sole. Dando uno sguardo alla trama di lunedì 13 giugno 2022, infatti, si evince che innanzitutto Chiara dovrà riflettere sulla sua relazione d'amore con Nunzio. La ragazza, di recente, ha deciso di opporsi al ricatto di Ferri e Lara e, per non mettere in vendita lo storico albergo di famiglia, è andata alla polizia e si è costituita, raccontando che la notte dell'incidente che ha provocato la morte di suo padre, ci fosse proprio lei alla guida. Per la Petrone, però, adesso si prospetterà il carcere e Katia deciderà di intervenire per salvaguardare Nunzio e il suo futuro. La donna, in particolare, avrà un confronto con la ragazza e la inviterà a meditare bene sulla sua storia con il figlio in quanto non sarebbe ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Intrighi, passioni e tradimenti caratterizzeranno l'avvio di settimana di Unal. Dando uno sguardo alladi lunedì 13, infatti, si evince che innanzitutto Chiara dovrà riflettere sulla sua relazione d'amore con Nunzio. La ragazza, di recente, ha deciso di opporsi al ricatto di Ferri e Lara e, per non mettere in vendita lo storico albergo di famiglia, è andata alla polizia e si è costituita, raccontando che la notte dell'incidente che ha provocato la morte di suo padre, ci fosse proprio lei alla guida. Per la Petrone, però, adesso si prospetterà il carcere e Katia deciderà di intervenire per salvaguardare Nunzio e il suo futuro. La donna, in particolare, avrà un confronto con la ragazza e la inviterà a meditare bene sulla sua storia con il figlio in quanto non sarebbe ...

