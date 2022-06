Un bellissimo weekend di sole

Leggi su bergamonews

(Di sabato 11 giugno 2022) Secondodi giugno: con Tommaso Grieco del Centro Meteo Lombardo scopriamo che tempo farà a Bergamo e in provincia. ANALISI GENERALE Il fine settimana verrà contraddistinto da un’efficace rimonta anticiclonica di natura sub-tropicale, la quale porrà le basi per un tempo stabile ed assolato su tutta la regione. Le temperature tenderanno ad aumentare, con massime sopra i 30°C su tutte le aree di pianura. Sabato 11 giugno 2022Tempo previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione; modesta attività cumuliforme sarà possibile durante le ore pomeridiane sui rilievi. Temperature: minime in aumento, tra 15°/18°C; massime in lieve ulteriore aumento, tra 30°/33°C. Domenica 12 giugno 2022 Tempo Previsto: Cielo sereno o poco nuvoloso per l’intera giornata su tutta la regione. Caldo tipicamente estivo. Temperature: minime stazionarie, tra 15°/18°C; massime in lieve ...