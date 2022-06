Ultime Notizie Roma del 11-06-2022 ore 17 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 11 giugno 2022)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto della redazione da parte di Francesco Vitale in studio invece Capo dell’intelligence militare Ucraina vladimirsky ha fermato di chi è sta perdendo in prima linea e ora dipende quasi esclusivamente dalle armi provenienti dall’occidente per tenere a bada la Russia La Francia è pronta a partecipare un’operazione per sbloccare il porto di Odessa secondo una fonte dell’eliseo la Procura Generale dell’Ucraina a detto di aver appreso che altri 24 bambini rispetto ai conteggi disponibili finora sono morti nel bombardamento Russo su mariupol nel mese di maggio la presidente della commissione europea Ursula von der line in visita Kiev senza per annunciare la sua missione per motivi di sicurezza vedrai il presidente Blood Inizierei che la Russia aperta al dialogo ma bisogna essere in due per ballare il Tango così il ...