Ucraina | le notizie più importanti della 108esima giornata di guerra – Il live blog

(Di sabato 11 giugno 2022) Nel 108esimo giornoinKiev ha chiesto ai paesi occidentali di velocizzare le consegne di armi mentre le forze russe hanno bombardato l’est del paese e nascono focolai di malattie mortali. A Severodonetsk le truppe russe si sono assicurate posizioni conquistando ancora terreno, mentre il ministeroDifesa britannico ha fatto sapere che i combattimenti in zona sono ancora molto intensi. Intanto l’Onu ha definito “crimine di” il processo istituito nella repubblica separatista di Lugansk. E la Germania punta a rendere più facile le esportazioni di armi verso l’. Intanto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto che aveva avvertito Zelensky delle intenzioni dei russi, ma non è stato ascoltato. 12.30 – Riscritta in russo l’insegna ...

Agenzia_Ansa : Il vice capo dell'intelligence militare ucraina Vadym Skibitsky ha dichiarato che l'Ucraina sta perdendo contro la… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Joe Biden ha affermato che il suo omologo ucraino Zelensky 'non volle ascoltare' gli avvertimenti america… - Agenzia_Ansa : La Commissione europea la settimana prossima potrebbe dare all'Ucraina il via libera allo status di candidato all'i… - laviniamainardi : RT @limesonline: Il riassunto della settimana - gabrielbar74 : @PRevelchione @La_manina__ studia. magari ci fosse detto tutto dai governi, Assange sarebbe ancora libero. un conto… -

... delle tv e di tutti quei canali dove si pensa possano essere diffuse falseai fini di ... sono a vario titolo negli altri report preparati da quando è iniziata l'invasione russa dell', ...Lo ha detto il presidente dell'Volodymyr Zelensky nella dichiarazione congiunta con Ursula von der Leyen, sottolineando come Kiev "attende un responso positivo" da parte dell'Ue sulla ...(ANSA) - BELGRADO, 11 GIU - "Le forze russe intorno a Severdonetsk non hanno fatto progressi nel sud della città. Sono in corso intensi combattimenti strada per strada ed entrambe le parti stanno ...(ANSA) - KIEV, 11 GIU - 'Questo è un momento decisivo non solo per l'Ucraina ma per tutto il continente europeo: la Russia vuole dividere ...