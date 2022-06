Turbativa per gara 118, archiviato il procedimento per Antonio Aliberti (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn una nota dello studio legale dell’avvocato Silverio Sica si rende noto che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Francesca Fittipaldi, ha richiesto l’archiviazione nei confronti di Antonio Aliberti, già presidente dell’ANPASS e dell’associazione di volontariato “Il punto ONLUS” di Baronissi, nei cui confronti era stata avviata un’indagine per Turbativa d’asta in concorso con Squecco Roberto e di ulteriori soggetti, ha accolto la richiesta e ha archiviato il procedimento. La vicenda era relativa ad una manifestazione di interesse per la postazione del 118 di Agropoli. “Ho dedicato tutta la mia vita, prima da Carabiniere e poi da Presidente di un’associazione da me costituita, alle persone più deboli e sofferenti – ha detto dopo la decisione el giudice lo stesso ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 11 giugno 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIn una nota dello studio legale dell’avvocato Silverio Sica si rende noto che il Pubblico Ministero, Dott.ssa Francesca Fittipaldi, ha richiesto l’archiviazione nei confronti di, già presidente dell’ANPASS e dell’associazione di volontariato “Il punto ONLUS” di Baronissi, nei cui confronti era stata avviata un’indagine perd’asta in concorso con Squecco Roberto e di ulteriori soggetti, ha accolto la richiesta e hail. La vicenda era relativa ad una manifestazione di interesse per la postazione del 118 di Agropoli. “Ho dedicato tutta la mia vita, prima da Carabiniere e poi da Presidente di un’associazione da me costituita, alle persone più deboli e sofferenti – ha detto dopo la decisione el giudice lo stesso ...

