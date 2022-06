Teatro per ragazzi con disabilità: sulla scena di MUSIC ALL le barriere si annullano (Di sabato 11 giugno 2022) Il Teatro può abbattere le barriere tra le persone? Può portarle a confrontarsi con i propri limiti e ad integrarsi con quelli degli altri in un percorso che è insieme di crescita e di relazione? La scena può essere un luogo di vera libertà in cui le emozioni fluiscono e creano legami oltre le singole differenze? Giovedì 16 giugno alle 18.00 e alle 21.00 all’Auditorium della Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio (via di San Donnino 4/6), grazie all’impegno di Fondazione Toscana Spettacolo (FTS) va in scena MUSIC ALL, lo spettacolo che vede protagonisti i ragazzi e le ragazze che hanno preso parte ai laboratori realizzati nell’ambito del progetto europeo ACT-ABLE- drama education lab for young people with disabilities. Il progetto ACT-ABLE MUSIC ALL è lo spettacolo ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 11 giugno 2022) Ilpuò abbattere letra le persone? Può portarle a confrontarsi con i propri limiti e ad integrarsi con quelli degli altri in un percorso che è insieme di crescita e di relazione? Lapuò essere un luogo di vera libertà in cui le emozioni fluiscono e creano legami oltre le singole differenze? Giovedì 16 giugno alle 18.00 e alle 21.00 all’Auditorium della Fondazione Spazio Reale di Campi Bisenzio (via di San Donnino 4/6), grazie all’impegno di Fondazione Toscana Spettacolo (FTS) va inALL, lo spettacolo che vede protagonisti ie le ragazze che hanno preso parte ai laboratori realizzati nell’ambito del progetto europeo ACT-ABLE- drama education lab for young people with disabilities. Il progetto ACT-ABLEALL è lo spettacolo ...

