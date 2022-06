SuperMario ha perso i poteri. Mercati all'assalto, crisi dei prezzi e la Ue gli volta le spalle (Di sabato 11 giugno 2022) «Draghi è la migliore garanzia per tenere buoni i Mercati». Fino a pochi mesi fa questo era il leitmotiv che si sentiva ripetere di continuo dalla miriade di opinionisti, economisti ed esperti di finanza che sostenevano la necessità di tenere più tempo possibile Super Mario a Palazzo Chigi. Quando lo spread era ai minimi, e viaggiava a poco più di 100 punti, il merito era tutto del presidente del Consiglio. Oggi, invece, questo leggendario tocco magico sembra svanito tutto d'un colpo, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi schizzato a 234 punti. La ricetta anti -inflazione messa in campo da Christine Lagarde ha fatto sprofondare la Borsa di Milano, che ha chiuso l'ultima seduta della settimana a -5,17%. Alla fine a tradire il capo del governo italiano è stata proprio la presidente della Bce, che ha sostituito Draghi all'Eurotower nel novembre 2019. La pugnalata è ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) «Draghi è la migliore garanzia per tenere buoni i». Fino a pochi mesi fa questo era il leitmotiv che si sentiva ripetere di continuo dalla miriade di opinionisti, economisti ed esperti di finanza che sostenevano la necessità di tenere più tempo possibile Super Mario a Palazzo Chigi. Quando lo spread era ai minimi, e viaggiava a poco più di 100 punti, il merito era tutto del presidente del Consiglio. Oggi, invece, questo leggendario tocco magico sembra svanito tutto d'un colpo, con il differenziale tra Btp e Bund tedeschi schizzato a 234 punti. La ricetta anti -inflazione messa in campo da Christine Lagarde ha fatto sprofondare la Borsa di Milano, che ha chiuso l'ultima seduta della settimana a -5,17%. Alla fine a tradire il capo del governo italiano è stata proprio la presidente della Bce, che ha sostituito Draghi all'Eurotower nel novembre 2019. La pugnalata è ...

