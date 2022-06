Real Madrid: ufficiale l’arrivo di Tchouameni dal Monaco (Di sabato 11 giugno 2022) Aurelien Tchouameni è un nuovo giocatore del Real Madrid. I blancos hanno ufficializzato l’accordo col Monaco per l’acquisto del 22enne centrocampista che ha firmato un contratto di sei anni e sarà presentato martedì 14 alle 12:00. Le cifre dell’accordo non sono state rese note ma secondo la stampa spagnola il Real sborserà 80 milioni di euro più altri 20 di bonus, con Tchouameni che diventerà il quarto giocatore più caro di sempre nella storia del Real dopo Bale, Cristiano Ronaldo e Hazard. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Aurelienè un nuovo giocatore del. I blancos hanno ufficializzato l’accordo colper l’acquisto del 22enne centrocampista che ha firmato un contratto di sei anni e sarà presentato martedì 14 alle 12:00. Le cifre dell’accordo non sono state rese note ma secondo la stampa spagnola ilsborserà 80 milioni di euro più altri 20 di bonus, conche diventerà il quarto giocatore più caro di sempre nella storia deldopo Bale, Cristiano Ronaldo e Hazard. SportFace.

