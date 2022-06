Non voglio una madre che lava, stira e cucina. Voglio solo mia madre (Di sabato 11 giugno 2022) Ho 25 anni. I miei genitori si sono separati sei anni fa dopo più di 20 anni insieme: è stato un grande trauma per me e mia sorella. Oggi hanno rapporti sereni, ciascuno per la sua strada. Succede che mia mamma si innamora di un uomo, più giovane di lei. Perde la testa, molla tutto, si trasferisce a mille chilometri da noi. Io e mia sorella viviamo da sole dai tempi della separazione, studiamo e lavoriamo e riceviamo un aiuto economico da entrambi i genitori. Non è della mamma che lava, stira e cucina che abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di una madre che ci sia, anche da lontano, anche a mille km di distanza. Ma lei non c’è. Come facciamo a farglielo capire? Sono pochissime le cose sulle quali abbiamo davvero il potere decisionale nella vita. Non scegliamo di venire al mondo, sono i nostri genitori che ... Leggi su dilei (Di sabato 11 giugno 2022) Ho 25 anni. I miei genitori si sono separati sei anni fa dopo più di 20 anni insieme: è stato un grande trauma per me e mia sorella. Oggi hanno rapporti sereni, ciascuno per la sua strada. Succede che mia mamma si innamora di un uomo, più giovane di lei. Perde la testa, molla tutto, si trasferisce a mille chilometri da noi. Io e mia sorella viviamo da sole dai tempi della separazione, studiamo e lavoriamo e riceviamo un aiuto economico da entrambi i genitori. Non è della mamma cheche abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di unache ci sia, anche da lontano, anche a mille km di distanza. Ma lei non c’è. Come facciamo a farglielo capire? Sono pochissime le cose sulle quali abbiamo davvero il potere decisionale nella vita. Non scegliamo di venire al mondo, sono i nostri genitori che ...

