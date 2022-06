Milano, maxi rissa tra gli inquilini delle case popolari di via Bolla: in 60 armati di bastoni, ferito anche un bimbo di due anni (Di sabato 11 giugno 2022) maxi rissa nella serata di venerdì 10 giugno tra gli occupanti degli alloggi popolari di via Bolla, nei pressi del Cimitero Maggiore, a Milano. Una sessantina di persone è scesa in strada verso le 21.30, armata anche di bastoni, in corrispondenza del civico 40: è dovuta intervenire la Polizia con la Questura di Milano per sedare gli scontri. Quattro cittadini romeni, due donne e due minorenni tra cui un bambino di due anni, sono rimasti feriti nei tafferugli: il 118 è intervenuto con tre ambulanze e un’auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone, due maschi di 17 e 2 anni, appunto, e due donne di 21 e 44 anni. I motivi che hanno portato a uno scontro di così ampia portata sono in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 11 giugno 2022)nella serata di venerdì 10 giugno tra gli occupanti degli alloggidi via, nei pressi del Cimitero Maggiore, a. Una sessantina di persone è scesa in strada verso le 21.30, armatadi, in corrispondenza del civico 40: è dovuta intervenire la Polizia con la Questura diper sedare gli scontri. Quattro cittadini romeni, due donne e due minorenni tra cui un bambino di due, sono rimasti feriti nei tafferugli: il 118 è intervenuto con tre ambulanze e un’auto del personale medico, medicando sul posto quattro persone, due maschi di 17 e 2, appunto, e due donne di 21 e 44. I motivi che hanno portato a uno scontro di così ampia portata sono in ...

