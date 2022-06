LIVE F1, GP Azerbaijan 2022 in DIRETTA: si parte con 15 minuti di ritardo. Ferrari senza paura! (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE PERCHÈ LE QUALIFICHE INIZIERANNO IN ritardo: COSA È SUCCESSO A BAKU E NUOVO ORARIO ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 15.50 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 15.43 In tema di podi, si conferma la distribuzione già vista per vittorie e pole position. In quattro gare a Baku, ben nove piloti diversi sono entrati nella top-three. Fra di essi, un tandem è stato in grado di issarsi a quota tre. Lo compongono Sergio Perez e Sebastian Vettel. Il messicano ha anche ottenuto un successo, mentre il tedesco ha sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti. 15.40 Anche in questo caso tra i team ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPERCHÈ LE QUALIFICHE INIZIERANNO IN: COSA È SUCCESSO A BAKU E NUOVO ORARIO ORARIO TV8 QUALIFICHE IN CHIARO 15.50 Sette dei nove uomini già andati a podio sono tuttora in attività: 3 (1-0-2) – PEREZ Sergio 3 (0-2-1) – VETTEL Sebastian 2 (1-1-0) – BOTTAS Valtteri 2 (1-1-0) – HAMILTON Lewis 1 (1-0-0) – RICCIARDO Daniel 1 (0-0-1) – STROLL Lance 1 (0-0-1) – GASLY Pierre 15.43 In tema di podi, si conferma la distribuzione già vista per vittorie e pole position. In quattro gare a Baku, ben nove piloti diversi sono entrati nella top-three. Fra di essi, un tandem è stato in grado di issarsi a quota tre. Lo compongono Sergio Perez e Sebastian Vettel. Il messicano ha anche ottenuto un successo, mentre il tedesco ha sempre dovuto accontentarsi di piazzamenti. 15.40 Anche in questo caso tra i team ...

