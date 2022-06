Lazio, nota della società: "Alcuni quotidiani hanno riportato cose false. Tifosi laziali non hanno nulla da imparare" (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo il clima piuttosto teso dei giorni scorsi, la società biancoceleste ha ritenuto opportuno diramare un comunicato nel quale ha voluto chiarire la sua posizione in merito ad alcune dichiarazioni... Leggi su ilpallonegonfiato (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo il clima piuttosto teso dei giorni scorsi, labiancoceleste ha ritenuto opportuno diramare un comunicato nel quale ha voluto chiarire la sua posizione in merito ad alcune dichiarazioni...

Pubblicità

Pall_Gonfiato : Lazio, nota della società: 'Alcuni quotidiani hanno riportato cose false. Tifosi laziali non hanno nulla da imparar… - BloodyhellAbby : Il comunicato della Lazio - patassa : @OfficialSSLazio E poi, una nota ufficiale di una società sportiva di Serie A non è un commento su Facebook. Già qu… - napolista : Lotito si rimangia tutto e smentisce: «i laziali non hanno nulla da imparare dai romanisti» Nota Lazio: Lotito non… - siamo_la_Roma : ?? Nota ufficiale della #Lazio sulle parole di #Lotito ??? 'Il presidente vorrebbe più tifosi allo stadio' ?? Il comu… -