La fucilata di Paragone sul salario minimo | partito il balletto dell' ipocrisia

(Di sabato 11 giugno 2022) Il dibattito sulè talmente interessante da essere ipocrita. Mi spiego. Che il lavoratore debba essere pagato e non sfruttato lo dice la Costituzione stessa, unicae pochissime carte fondamentali che regola persino la retribuzione. Così infatti recita l'articolo 36: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla sua famiglia un'esistenza libera e dignitosa». Un articolo siffatto condensa la potenzae tre grandi culture politiche che portarono linfa e ispirazione all'assemblea costituente: la cattolica, la liberale e la socialcomunista. Il tema deldunque non ha nulla di attuale, anzi è persino in ritardo rispetto ai tempi in cui si cala, ...