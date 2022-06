La Ferrari di Leclerc partirà in pole position al Gran premio dell'Azerbaijan (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Charles Leclerc si aggiudica la pole position del Gran premio dell'Azerbaijan. Sul circuito di Baku, il pilota della Ferrari piazza un clamoroso 1'41''359 e domani scatterà davanti a tutti per la sesta volta in otto gare stagionali. La prima fila la chiude uno scatenato Sergio Perez su Red Bull, che si piazza davanti al compagno di scuderia e leader del mondiale Max Verstappen. Quarto tempo con l'altra Ferrari per Carlos Sainz, che pregustava la pole prima dell'ultimo tentativo, nel quale ha commesso un errore perdendo la chance di migliorarsi. Quinto Russell su Mercedes, con Hamilton che non riesce ad andare oltre un settimo tempo. Questa la griglia di partenza del ... Leggi su agi (Di sabato 11 giugno 2022) AGI - Charlessi aggiudica ladel. Sul circuito di Baku, il pilotapiazza un clamoroso 1'41''359 e domani scatterà davanti a tutti per la sesta volta in otto gare stagionali. La prima fila la chiude uno scatenato Sergio Perez su Red Bull, che si piazza davanti al compagno di scuderia e leader del mondiale Max Verstappen. Quarto tempo con l'altraper Carlos Sainz, che pregustava laprima'ultimo tentativo, nel quale ha commesso un errore perdendo la chance di migliorarsi. Quinto Russell su Mercedes, con Hamilton che non riesce ad andare oltre un settimo tempo. Questa la griglia di partenza del ...

