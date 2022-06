Justin Bieber, la malattia peggiora: VIDEO con metà faccia paralizzata (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la cancellazione del tour, il cantante si è rivolto ai fan tramite un VIDEO pubblicato sui suoi canali social. Le condizioni di Justin Bieber: “Ho metà faccia paralizzata” Nei giorni scorsi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 11 giugno 2022) Dopo la cancellazione del tour, il cantante si è rivolto ai fan tramite unpubblicato sui suoi canali social. Le condizioni di: “Ho” Nei giorni scorsi,… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonio su BlogLive.it.

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Justin Bieber con mezzo volto paralizzato: 'Ho la sindrome di Ramsay Hunt, non sono fisicamente in grado di esibirm… - Open_gol : Il cantante rivela il motivo dello stop ai concerti: «Non riesco a sorridere da questo lato della faccia, non riesc… - __r0s3s__ : RT @JB__ItalianCrew: Justin Bieber ha pubblicato su Instagram un aggiornamento sulla sua malattia, la Sindrome di Ramsay Hunt: 'È diventato… - __r0s3s__ : RT @va_lentina96: Raga non importa a nessuno se non vi sta simpatico Justin Bieber, se volete scrivere un bel messaggio potete farlo senza… - __r0s3s__ : RT @FragolaIsabella: Capisci che il mondo va a rotoli quando: La malattia di Justin Bieber viene associata o alla droga o al vaccino. Mi ca… -