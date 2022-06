Highlights e gol Olanda-Polonia 2-2, Nations League 2022/2023 (VIDEO) (Di sabato 11 giugno 2022) Il VIDEO con gli Highlights di Olanda-Polonia, match valido per la terza giornata della Nations League 2022/2023. Gol e spettacolo ma nessun vincitore al De Kuip di Rotterdam, dove l’Olanda rischia grosso ma evita la disfatta. La Polonia apre infatti le danze con Lewandowski e raddoppia con Zielinski. Nel giro di cinque minuti, però, Klaassen e Dumfries ristabiliscono la parità, firmando il 2-2 finale. Da segnalare un rigore sbagliato da Memphis Depay al primo minuto di recupero. Di seguito gli Highlights. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 11 giugno 2022) Ilcon glidi, match valido per la terza giornata della. Gol e spettacolo ma nessun vincitore al De Kuip di Rotterdam, dove l’rischia grosso ma evita la disfatta. Laapre infatti le danze con Lewandowski e raddoppia con Zielinski. Nel giro di cinque minuti, però, Klaassen e Dumfries ristabiliscono la parità, firmando il 2-2 finale. Da segnalare un rigore sbagliato da Memphis Depay al primo minuto di recupero. Di seguito gli. SportFace.

