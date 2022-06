Docenti con green pass da guarigione non ottengono revoca del demansionamento e sono esclusi dagli scrutini. Scoppia il caos e tutto viene rinviato (Di sabato 11 giugno 2022) esclusi dagli scrutini delle quinte, ma invitati in via informale agli scrutini del giorno dopo per altre classi, alcuni insegnanti demansionati benché in possesso di 'green pass rafforzato', per guarigione da covid, chiedono alla dirigente scolastica revoca del demansionamento e autorizzazione a partecipare agli scrutini. Il provvedimento non arriva, loro comunque vanno a scuola e chiedono sia messa a verbale la presenza come personale a supporto di attività didattiche, ma al rifiuto della dirigente Scoppia il caos e gli scrutini vengono rinviati. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 11 giugno 2022)delle quinte, ma invitati in via informale aglidel giorno dopo per altre classi, alcuni insegnanti demansionati benché in possesso di 'rafforzato', perda covid, chiedono alla dirigente scolasticadele autorizzazione a partecipare agli. Il provvedimento non arriva, loro comunque vanno a scuola e chiedono sia messa a verbale la presenza come personale a supporto di attività didattiche, ma al rifiuto della dirigenteile glivengono rinviati. L'articolo .

