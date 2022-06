Cristiano De Andrè spero che mia figlia Francesca De Andrè metta la testa a posto

(Di sabato 11 giugno 2022) Il cantautoreDeha ricalcato la propria decisione di tenere lontana dai riflettori la vita privata, contrariamente a quanto fatto dalla. Le confessioni diDe André. In una lunga intervista, rilasciata al Corriere della Sera, Deha parlato di tutte le difficoltà legate al cognome impegnativo che ha ereditato e,

Pubblicità

IsaeChia : #GfVip, Francesca De Andrè reagisce alle dichiarazioni di suo padre Cristiano sulle violenze subite: “Vergognoso, c… - ParliamoDiNews : Cristiano De André commenta le violenze subite da Francesca: lei esplode #cristianodeandr #francescadeandr #11giugno - infoitcultura : Cristiano De André: 'Spero che mia figlia Francesca metta la testa a posto' - infoitcultura : Gf, Cristiano De André parla delle violenze subite dalla figlia Francesca - infoitcultura : Francesca De Andrè, il papà Cristiano: «Spero metta la testa a posto» -

Le parole diDenon sono state quelle che Francesca si aspettava e hanno anzi scatenato l'indignazione dell'ex gieffina e non solo.De, "Francesca deve mettere la ...Il commento del padreDeFra i vari argomenti affrontatiDe André ha confidato che non è mai stato facile portare un cognome così ingombrante: "Per fortuna i miei figli ...