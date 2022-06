Covid, in Campania tasso di contagio sopra il 16% (Di sabato 11 giugno 2022) Continua a salire, in Campania, il tasso di incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario sono 2.122 i neo positivi al Covid su 13.003 test esaminati. Ieri il tasso di incidenza era pari al 15,96% oggi sale al 16,31%. Zero decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono invece 284 (-1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 11 giugno 2022) Continua a salire, in, ildi incidenza. Secondo i dati del Bollettino ordinario sono 2.122 i neo positivi alsu 13.003 test esaminati. Ieri ildi incidenza era pari al 15,96% oggi sale al 16,31%. Zero decessi nelle ultime 48 ore; 1 deceduto in precedenza ma registrato ieri. Negli ospedali resta invariato a 13 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in degenza sono invece 284 (-1 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

