Casoria | accusa il suocero di abusi sulla figlia 16enne e tenta di ucciderlo

Pubblicità

ottopagine : Dramma a Casoria: accusa il suocero di abusi sulla figlia e tenta di ucciderlo #Casoria - VesuvioLive : Casoria, 42enne tenta di uccidere il suocero: lo accusa di presunti abusi sulla figlia minorenne - corrmezzogiorno : #Napoli Una 42enne tenta di uccidere il suocero Lo accusa di aver abusato della figlia -

In manette è finita una donna incensurata di 42 anni di, fermata dai carabinieri con l'di tentato omicidio e attualmente in carcere a Pozzuoli. Le indagini La donna, nel pomeriggio di ...In un cantiere di, dove erano in corso lavori di abbattimento e ricostruzione di una ...Zelensky ha definito 'molto feroci' i combattimenti nel Donbass con l'esercito russo chedi voler ...Una donna di 42 anni, incensurata, è stata fermata dai carabinieri a Casoria (Napoli) con l'accusa di aver colpito il suocero, durante una colluttazione, con un'arma da taglio in diverse parti ...La 42enne si è recata a casa dell’uomo e lo ha accoltellato durante una violenta lite. Il 73enne è ricoverato in ospedale ...