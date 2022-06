Calciomercato Milan: in Olanda danno Noa Lang già rossonero (Di sabato 11 giugno 2022) . Il talento del Bruges sarebbe a un passo Secondo il De Telegraaf Noa Lang sarebbe davvero ad un passo dal Milan. L’affare per il giovane esterno offensivo del Bruges sarebbe di fatto chiusa. L’ultima parola per la definitiva fumata bianca spetta a RedBird che approverà o meno l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 11 giugno 2022) . Il talento del Bruges sarebbe a un passo Secondo il De Telegraaf Noasarebbe davvero ad un passo dal. L’affare per il giovane esterno offensivo del Bruges sarebbe di fatto chiusa. L’ultima parola per la definitiva fumata bianca spetta a RedBird che approverà o meno l’operazione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

Gazzetta_it : Il Psg tenta Scamacca. Ma il #Milan è pronto al grande colpo - DiMarzio : #Calciomercato | Il @NUFC spinge per #Botman: il #Milan resta in contatto ma l'affare si complica. La situazione - cmdotcom : Offerta del #Trabzonspor per Ballo-Touré: la risposta a sorpresa del #Milan - milansette : Sky - Il Torino preferirebbe cedere Bremer al Milan: l'idea è inserire Pobega nell'affare #acmilan #rossoneri - milansette : Milan, Bosisio è in scadenza: sul difensore classe 2002 c'è il Bari #acmilan #rossoneri -