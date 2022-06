Pubblicità

TV7Benevento : Bce: Danti (Iv), 'con campagna elettorale torna il Salvini più becero e populista' - -

Il Sannio Quotidiano

Roma, 11 giu (Adnkronos) - "Torna la campagna elettorale e tornano gli #ElenchiDiSalvini. E anche l'antieuropeisimo più becero e populista. Manca solo la felpa". Lo scrive su Twitter l'eurodeputato di ...“normalità Come intende riportare l’inflazione entro l’obiettivo del 2 per cento, e con quale credibilità visto che ha sempre avuto il problema opposto, ovvero contrastare la deflazione per avvicina ...