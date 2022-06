ATP Queen’s 2022, il tabellone: Matteo Berrettini subito con Evans, poi Murray o Sonego, quindi Shapovalov. Musetti pesca Bublik (Di sabato 11 giugno 2022) Matteo Berrettini torna da campione in carica al Queen’s, il torneo di Londra che ha lo status di ATP 500 e che attualmente ha il nome commerciale di Cinch Championships. Stavolta, però, non è stato proprio fortunato a livello di tabellone, vista la grandissima quantità di talento presente nel suo quarto di finale. L’esordio, infatti, è con uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, il padrone di casa Daniel Evans, per tutti Dan. Vero è che, un anno fa, proprio al Queen’s e nei quarti, lo sconfisse. subito dopo, in ogni caso, sarà supersfida: di nuovo Lorenzo Sonego oppure Andy Murray (nessun precedente tra il torinese e lo scozzese), che lo scorso anno proprio qui subì un doppio 6-3 al secondo turno. Successivamente, ai quarti, ... Leggi su oasport (Di sabato 11 giugno 2022)torna da campione in carica al, il torneo di Londra che ha lo status di ATP 500 e che attualmente ha il nome commerciale di Cinch Championships. Stavolta, però, non è stato proprio fortunato a livello di, vista la grandissima quantità di talento presente nel suo quarto di finale. L’esordio, infatti, è con uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, il padrone di casa Daniel, per tutti Dan. Vero è che, un anno fa, proprio ale nei quarti, lo sconfisse.dopo, in ogni caso, sarà supersfida: di nuovo Lorenzooppure Andy(nessun precedente tra il torinese e lo scozzese), che lo scorso anno proprio qui subì un doppio 6-3 al secondo turno. Successivamente, ai quarti, ...

