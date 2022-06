Ascolti TV 10 giugno 2022, Reazione a Catena non perde colpi e Marco Liorni gongola (Di sabato 11 giugno 2022) Quella di ieri, venerdì 10 giugno 2022 si può definire una giornata ricca di contenuti per il palinsesto Rai e Mediaset, che hanno giovato agli Ascolti tv. In prima serata Rai 1 ha trasmesso un evento dedicato alla beneficenza e a condurlo ci ha pensato Carlo Conti. Tra le soap opera si consolidano i riscontri positivi di 'Un altro domani' mentre, al contrario, 'Sei sorelle' di Rai 1 continua a crollare senza freni. In tutto questo primeggia Reazione a Catena con Marco Liorni che non perde affatto colpi e spinge il game show sempre più in alto, senza far soffrire l'assenza de L'Eredità! Gli Ascolti TV di ieri 10 giugno, serata benefica per mamma Rai La serata benefica di solidarietà dei Frati del ... Leggi su tvpertutti (Di sabato 11 giugno 2022) Quella di ieri, venerdì 10si può definire una giornata ricca di contenuti per il palinsesto Rai e Mediaset, che hanno giovato aglitv. In prima serata Rai 1 ha trasmesso un evento dedicato alla beneficenza e a condurlo ci ha pensato Carlo Conti. Tra le soap opera si consolidano i riscontri positivi di 'Un altro domani' mentre, al contrario, 'Sei sorelle' di Rai 1 continua a crollare senza freni. In tutto questo primeggiaconche nonaffattoe spinge il game show sempre più in alto, senza far soffrire l'assenza de L'Eredità! GliTV di ieri 10, serata benefica per mamma Rai La serata benefica di solidarietà dei Frati del ...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - carmelitadurso : Io non trovo davvero le parole per ringraziarvi… Siamo a giugno e voi ci avete regalato un record straordinario di… - il_Case : Ascolti TV | Venerdì 10 giugno 2022. Con il Cuore – Nel Nome di Francesco 17%, New Amsterdam 10.2%. Le Storie di Qu… - occhio_notizie : Ascolti tv di venerdì 10 giugno 2022: Col cuore nel nome di Francesco vince contro New Amsterdam #ascoltitv… - Raiofficialnews : #AscoltiTv di venerdì #10giugno ?? -