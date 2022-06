AEW Rampage 10.06.2022 – United Empire vs FTR & Baretta (Di sabato 11 giugno 2022) Nuova puntata di AEW Rampage cari amici di Zona Wrestling. Vedremo sul ring il debutto dello United Empire, il prosieguo delle faide tra JAS e team Kingston e Kris Statlander con l’ex amica Red Velvet. Andiamo a capire dunque quali sono stati i risvolti di questa ora di wrestling. Risultati Rampage Eddie Kingston batte Jake Hager (3 / 5) PROMO: Britt Baker ci tiene a farci sapere che non vuole Toni Storm intorno alla cintura femminile. Se c’è qualcuna che deve rincorrere il titolo, quella è lei. Jay Lethal & Satnam Singh (w/ Sonjay Dutt) battono Davey Vega & Mat Fitchett SQUASH PROMO: Danhausen ci spiega che lui e Hook hanno preso delle auto con la vittoria ottenuta a Double Or Nothing Kris Statlander batte Red Velvet (2,5 / 5)Nel post match, le Baddies ... Leggi su zonawrestling (Di sabato 11 giugno 2022) Nuova puntata di AEWcari amici di Zona Wrestling. Vedremo sul ring il debutto dello, il prosieguo delle faide tra JAS e team Kingston e Kris Statlander con l’ex amica Red Velvet. Andiamo a capire dunque quali sono stati i risvolti di questa ora di wrestling. RisultatiEddie Kingston batte Jake Hager (3 / 5) PROMO: Britt Baker ci tiene a farci sapere che non vuole Toni Storm intorno alla cintura femminile. Se c’è qualcuna che deve rincorrere il titolo, quella è lei. Jay Lethal; Satnam Singh (w/ Sonjay Dutt) battono Davey Vega; Mat Fitchett SQUASH PROMO: Danhausen ci spiega che lui e Hook hanno preso delle auto con la vittoria ottenuta a Double Or Nothing Kris Statlander batte Red Velvet (2,5 / 5)Nel post match, le Baddies ...

