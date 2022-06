“Abuso di potere”. Santoro punta il dito contro Draghi per la lista dei putiniani (Di sabato 11 giugno 2022) La democrazia in Italia “non è in buona salute e il premier ha il dovere di dirci la verità”. Così Michele Santoro sul presidente del Consiglio Mario Draghi, che ritiene un possibile responsabile di quella “lista di filorussi” del Corriere della Sera. Nell'intervista a La Stampa, il giornalista si chiede chi c'è dietro quella lista e come il Corriere abbia ottenuto certe informazioni. “È un Abuso di potere - afferma Santoro parlando del caso che sta travolgendo l'Italia e facendo quasi perdere di vista la guerra tra Russia e Ucraina -. Una lista di opinionisti, tra cui un parlamentare, indagati dai servizi segreti per aver semplicemente espresso critiche sull'invio di armi. E un giornale pubblica le loro foto come fossero dei ... Leggi su iltempo (Di sabato 11 giugno 2022) La democrazia in Italia “non è in buona salute e il premier ha il dovere di dirci la verità”. Così Michelesul presidente del Consiglio Mario, che ritiene un possibile responsabile di quella “di filorussi” del Corriere della Sera. Nell'intervista a La Stampa, il giornasi chiede chi c'è dietro quellae come il Corriere abbia ottenuto certe informazioni. “È undi- affermaparlando del caso che sta travolgendo l'Italia e facendo quasi perdere di vista la guerra tra Russia e Ucraina -. Unadi opinionisti, tra cui un parlamentare, indagati dai servizi segreti per aver semplicemente espresso critiche sull'invio di armi. E un giornale pubblica le loro foto come fossero dei ...

