Virtus Bologna-Olimpia Milano oggi | orario | programma | tv | streaming gara-2 Finale Playoff basket 2022

Leggi su oasport

(Di venerdì 10 giugno 2022) A distanza di 48 ore da-1,edsi ritrovano ancora di fronte per la-2 delle Finali Scudetto di Serie A di. I meneghini hanno fatto saltare subito il fattore campo, imponendosi per 62-66 grazie al parziale di 13-22 piazzato nel terzo quarto che gli ha consentito di mantenere un margine di sicurezza fino alla sirena. I bianconeri hanno provato a ritornare in partita nei secondi conclusivi, ma gli ospiti hanno reagito portandosi così in vantaggio sull’1-0 nella serie al meglio delle sette partite. Per l’Armani Exchange l’autentico trascinatore è stato Shavon Shields con i suoi 18 punti, insieme ai 13 di Gigi Datome ed alla doppia doppia di ‘Sir’ Kyle Hines (10 punti e 10 rimbalzi). Coach Messina ...