Ultime Notizie – Ucraina, 007 Gb: “Russia controlla maggior parte Severodonetsk” (Di venerdì 10 giugno 2022) “I combattimenti continuano intorno a Severodonetsk. La Russia ha di nuovo il controllo della maggior parte della città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l’area più ampia da nord e da sud”. Lo ha affermato l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla situazione sul campo in Ucraina. Stando a quanto riferito dall’account Twitter del ministero della Difesa britannico, la situazione a livello umanitario si sta sempre più aggravando ed “è probabile che a Kherson vi sia una grave carenza di medicinali, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera”, con casi già segnalati da maggio. “È probabile che i servizi medici a Mariupol siano già prossimi al collasso – hanno aggiunto i servizi britannici – una grave epidemia di colera a Mariupol ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) “I combattimenti continuano intorno a. Laha di nuovo il controllo delladella città, ma le sue forze hanno fatto pochi progressi nei tentativi di circondare l’area più ampia da nord e da sud”. Lo ha affermato l’intelligence britannica in un nuovo aggiornamento sulla situazione sul campo in. Stando a quanto riferito dall’account Twitter del ministero della Difesa britannico, la situazione a livello umanitario si sta sempre più aggravando ed “è probabile che a Kherson vi sia una grave carenza di medicinali, mentre Mariupol è a rischio di una grave epidemia di colera”, con casi già segnalati da maggio. “È probabile che i servizi medici a Mariupol siano già prossimi al collasso – hanno aggiunto i servizi britannici – una grave epidemia di colera a Mariupol ...

