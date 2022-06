Ultime Notizie – La Bce cambia strada e lo spread vola, record dal 2014 (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ lontano il record storico del 2011, quando lo spread toccava quota 574 punti. Era il 9 novembre e l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominava Mario Monti senatore a vita. Il passo che anticipava le dimissioni di Silvio Berlusconi e l’incarico all’ex commissario Ue alla concorrenza di formare un nuovo governo. Ma il differenziale tra il Btp decennale e il Bund tedesco torna oggi a fare paura. Ha toccato, sulla piattaforma Bloomberg, arriva 234 punti, sei in più rispetto ai 228 punti base della chiusura di ieri. In netto rialzo il rendimento che ha chiuso al 3,85% rispetto al 3,72% di ieri, aggiornando i massimi da ottobre 2014, più alto anche rispetto ai valori del 2018, quando pagava l’incertezza politica che portò alla nascita del governo gialloverde. A far salire la tensione sono state le decisioni di ieri ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 10 giugno 2022) E’ lontano ilstorico del 2011, quando lotoccava quota 574 punti. Era il 9 novembre e l’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano nominava Mario Monti senatore a vita. Il passo che anticipava le dimissioni di Silvio Berlusconi e l’incarico all’ex commissario Ue alla concorrenza di formare un nuovo governo. Ma il differenziale tra il Btp decennale e il Bund tedesco torna oggi a fare paura. Ha toccato, sulla piattaforma Bloomberg, arriva 234 punti, sei in più rispetto ai 228 punti base della chiusura di ieri. In netto rialzo il rendimento che ha chiuso al 3,85% rispetto al 3,72% di ieri, aggiornando i massimi da ottobre, più alto anche rispetto ai valori del 2018, quando pagava l’incertezza politica che portò alla nascita del governo gialloverde. A far salire la tensione sono state le decisioni di ieri ...

