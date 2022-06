“Sei un leone o un gattino?”, Gattuso punzecchiato in conferenza: la risposta! (Di venerdì 10 giugno 2022) Gennaro Gattuso ha preso parte alla conferenza stampa di presentazione come nuovo allenatore del Valencia ed ha toccato diversi punti interessanti. Sulla scelta del Valencia: “Sono rimasto fermo perché non avevo la voglia e la cattiveria giusta, è stata una mia scelta. Prima del Valencia ho parlato con 7 o 8 squadre, ma sono qua perché so che questo è un grande club con una storia lunghissima. Ringrazio il presidente Peter Lim e la dirigenza per la fiducia“. conferenza stampa Gattuso ValenciaProsegue parlando della sua idea di calcio: “Per me la squadra non è composta solo da 25 giocatori, ma da 60 persone che lavorano per un obiettivo comune. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Mi piace comandare il gioco, palleggiando dal basso, oggi vedo il calcio in ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 10 giugno 2022) Gennaroha preso parte allastampa di presentazione come nuovo allenatore del Valencia ed ha toccato diversi punti interessanti. Sulla scelta del Valencia: “Sono rimasto fermo perché non avevo la voglia e la cattiveria giusta, è stata una mia scelta. Prima del Valencia ho parlato con 7 o 8 squadre, ma sono qua perché so che questo è un grande club con una storia lunghissima. Ringrazio il presidente Peter Lim e la dirigenza per la fiducia“.stampaValenciaProsegue parlando della sua idea di calcio: “Per me la squadra non è composta solo da 25 giocatori, ma da 60 persone che lavorano per un obiettivo comune. Rispetto per tutti, ma paura di nessuno. Mi piace comandare il gioco, palleggiando dal basso, oggi vedo il calcio in ...

Pubblicità

Vanessa69770772 : @hkrmiyy Quello che ho letto è brutto Ayla colora ogni giorno con i colori più belli che hai non permettere all’odi… - infoitsport : «Sei un leone o un gattino?» , la risposta-show di Gattuso al giornalista spagnolo - giraparole : RT @RobertoRenga: Non si nasce o diventa Ringhio per caso. «Sei un leone o un gattino?» , la risposta-show di Gattuso al giornalista spagno… - DAVQUAGLIOCOTTI : «Sei un leone o un gattino?» , la risposta-show di Gattuso al giornalista spagnolo - RobertoRenga : Non si nasce o diventa Ringhio per caso. «Sei un leone o un gattino?» , la risposta-show di Gattuso al giornalista… -