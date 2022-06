Schneider Electric lancia in Europa il programma di canale mySchneider IT Partner Program (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – • È semplice orientarsi nel Nuovo Programma Partner, che supporta i bisogni delle aziende in modo più flessibile, personalizzato e collaborativo, per sviluppare più giro d’affari, fatturato e profitti • Una struttura semplificata per aiutare ad adattarsi ai cambiamenti del mercato, capitalizzare i nuovi trend e ampliare il business • Una ricerca condotta da Canalys evidenzia che il 65% dei Partner vogliono rafforzare la loro relazione con i vendor, mentre il 60% vuole migliorare vendite e profittabilità Milano, 10 giugno 2022 – Schneider Electric, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi il lancio in Europa del nuovo Programma di ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 10 giugno 2022) (Adnkronos) – • È semplice orientarsi nel Nuovo, che supporta i bisogni delle aziende in modo più flessibile, personalizzato e collaborativo, per sviluppare più giro d’affari, fatturato e profitti • Una struttura semplificata per aiutare ad adattarsi ai cambiamenti del mercato, capitalizzare i nuovi trend e ampliare il business • Una ricerca condotta da Canalys evidenzia che il 65% deivogliono rafforzare la loro relazione con i vendor, mentre il 60% vuole migliorare vendite e profittabilità Milano, 10 giugno 2022 –, il leader nella trasformazione digitale della gestione dell’energia e dell’automazione, ha annunciato oggi il lancio indel nuovodi ...

FellerAg : Per ogni stile Standard di Feller è la scelta perfetta per la sobria ed essenziale architettura ???? svizzera. ??… - SLN_Magazine : Schneider Electric annuncia i finalisti per la sua competizione Go Green. Leggi l'articolo cliccando qui ??… - KONGnews_it : Schneider Electric annuncia i finalisti per la sua competizione Go Green - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Scoprite tutto sui nostri prodotti e servizi nelle nostre newsletter tematiche. Scegliete la newsletter giusta e iscrivetevi… - SmartHomeEU1 : RT @FellerAg: Museo d’arte dei Grigioni Design senza tempo e tecnologia all’avanguardia a Villa Planta ??? con #STANDARDdue ? -