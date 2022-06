“Purtroppo è successo con mio figlio”. Miriana Trevisan, momenti difficili col suo Nicola (Di venerdì 10 giugno 2022) Miriana Trevisan ha problemi col figlio. A raccontarlo è la diretta interessata. In un’intervista rilasciata al magazine Mio, l’ex gieffina, che nella casa ci è stata ben 6 mesi, ha raccontato un fatto spiacevole. Al suo rientro a casa infatti, suo figlio Nicola era cambiato e il oro rapporto più che mai. Il giovane, avuto dall’ex marito Pago, quando è tornata la mamma, sembrava quasi un’altra persona. Miriana Trevisan ha problemi col figlio che al suo ritorno dal GF Vip era molto più indipendente, giustamente. L’ex volto di Non è la Rai racconta: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022)ha problemi col. A raccontarlo è la diretta interessata. In un’intervista rilasciata al magazine Mio, l’ex gieffina, che nella casa ci è stata ben 6 mesi, ha raccontato un fatto spiacevole. Al suo rientro a casa infatti, suoera cambiato e il oro rapporto più che mai. Il giovane, avuto dall’ex marito Pago, quando è tornata la mamma, sembrava quasi un’altra persona.ha problemi colche al suo ritorno dal GF Vip era molto più indipendente, giustamente. L’ex volto di Non è la Rai racconta: “All’inizio, dopo il mio ritorno a casa, tendeva a rivolgersi al padre o alla nonna per ogni esigenza, dalla cena ai vestiti perché si era abituato così. Ci abbiamo messo un paio di mesi a ...

