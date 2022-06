“Non sono una persona binaria”: l’emozionante coming out di Adrian Fartade (Di venerdì 10 giugno 2022) È un lungo post pubblicato sui social, quello con cui Adrian Fartade ha deciso di non nascondere più chi è e come si sente. Un coming out commosso e molto importante, che ci parla delle paure ma anche del coraggio di essere se stessi, soprattutto nel mese de Pride “In cui si celebra che siamo ancora qui nonostante tutto e non sarò mai da meno!”. Il divulgatore scientifico, youtuber e scrittore romeno ha voluto raccontarsi senza remore, spiegando anche il perché non è riuscito a farlo prima: Vi devo raccontare una cosa ma sono così emozionato che mi tremano le mani e ho il cuore in gola a mille. Ho passato giorni a pensare a che parole usare ma nessuna mi sembra giuste quindi cercherò di dirvelo e basta: … ecco, non sono una persona binaria. ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 10 giugno 2022) È un lungo post pubblicato sui social, quello con cuiha deciso di non nascondere più chi è e come si sente. Unout commosso e molto importante, che ci parla delle paure ma anche del coraggio di essere se stessi, soprattutto nel mese de Pride “In cui si celebra che siamo ancora qui nonostante tutto e non sarò mai da meno!”. Il divulgatore scientifico, youtuber e scrittore romeno ha voluto raccontarsi senza remore, spiegando anche il perché non è riuscito a farlo prima: Vi devo raccontare una cosa macosì emozionato che mi tremano le mani e ho il cuore in gola a mille. Ho passato giorni a pensare a che parole usare ma nessuna mi sembra giuste quindi cercherò di dirvelo e basta: … ecco, nonuna. ...

Pubblicità

Mov5Stelle : Ormai sono passati oltre tre mesi dall’inizio della guerra. Noi stiamo cercando di dare un contributo alla fase c… - GuidoDeMartini : ?? EFFETTI AVVERSI: SI COMINCIA A PARLARE DELL’ARGOMENTO TABÙ ?? “Sono decine di migliaia gli italiani che denunciano… - LauraPausini : Abbiamo costruito negli anni una casa di cui io sono le fondamenta. Non lascerò cadere nessun muro, non smetterò di… - fcister69 : RT @SalsaConAndrea: Non nascondo le mie difficoltà economiche, oggi sono andato dal benzinaio ed ho dovuto mettere €.182,00 di benzina nel… - amdo61 : Sono sorpreso. La Lagarde ha annunciato ieri l'innalzamento dei tassi e ed il duo Borghi/Bagnai non ha ancora cianc… -