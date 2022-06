Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex campione del mondo di Formula 1 Nico Rosberg non può svolgere il suo lavoro di esperto televisivo dal paddock di gara poiché non è vaccinato contro il coronavirus, ha detto l'ex pilota tedesco a ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 10 giugno 2022) L'ex campione del mondo di Formula 1 Niconon può svolgere il suo lavoro di esperto televisivo daldi gara poiché non è vaccinato contro il coronavirus, ha detto l'ex pilota tedesco a ...

Pubblicità

zazoomblog : Niente vaccino per covid Rosberg bandito dal paddock F1 - #Niente #vaccino #covid #Rosberg - StraNotizie : Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 - lifestyleblogit : Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 - - ledicoladelsud : Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 - TV7Benevento : Niente vaccino per covid, Rosberg bandito dal paddock F1 - -