Mosca spinge su Severodonetsk. Controffensiva ucraina a Kharkiv | La diretta della guerra (Di venerdì 10 giugno 2022) L'esercito russo ha di nuovo il controllo della maggior parte di Severodonetsk ma le forze di Kiev stanno contrattaccando a Kharkiv. Situazione sanitaria delicata nel sud dell'ucraina Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) L'esercito russo ha di nuovo il controllomaggior parte dima le forze di Kiev stanno contrattaccando a. Situazione sanitaria delicata nel sud dell'

Advertising

infoitinterno : Ucraina: Erdogan spinge per Mosca-Kiev-Onu, Putin e Zelensky glissano - FMMOSCAZZARO : RT @mvetto: @FMMOSCAZZARO @GiulioMarini2 Povero Mosca. 55 suonati, piange come un bimbo per l’esclusione da twitter. Spinge pseudoavvicati… - mvetto : @FMMOSCAZZARO @GiulioMarini2 Povero Mosca. 55 suonati, piange come un bimbo per l’esclusione da twitter. Spinge pse… - TMarche14 : RT @KTonkova: Inoltre, c'è un sistema politico ed economico che spinge tutte le risorse nella metropoli. Tutte le sedi delle grandi aziende… - Piergiulio58 : LIVE - La Turchia spinge per l'accordo sul grano, Kiev e Mosca ancora distanti. -