“Mi piacciono le donne”. L’attrice fa coming out e a sorpresa presenta la sua nuova fidanzata (Di venerdì 10 giugno 2022) Rebel Wilson, coming out delL’attrice. La donna ha fatto un bellissimo e commovente annuncio e ovviamente si è subito compreso che lei ha deciso di scegliere una persona di sesso femminile per il suo futuro amoroso. Infatti, si è immortalata insieme alla nuova fidanzata e le ha scritto una dedica davvero indimenticabile. Impazziti di gioia i suoi fan, che non potevano ovviamente che riempirla di like e di auguri per questa sua straordinaria novità. Un amore che sembra già fortissimo. Nelle scorse ore Rebel Wilson e il coming out sono diventati la notizia del giorno. Invece, circa un anno fa Rebel Wilson aveva annunciato di aver perso 30 chili. A stretto giro L’attrice ha compiuto quella che è una vera e propria trasformazione. Non si è mai sentita meglio di così, aveva raccontato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Rebel Wilson,out del. La donna ha fatto un bellissimo e commovente annuncio e ovviamente si è subito compreso che lei ha deciso di scegliere una persona di sesso femminile per il suo futuro amoroso. Infatti, si è immortalata insieme allae le ha scritto una dedica davvero indimenticabile. Impazziti di gioia i suoi fan, che non potevano ovviamente che riempirla di like e di auguri per questa sua straordinaria novità. Un amore che sembra già fortissimo. Nelle scorse ore Rebel Wilson e ilout sono diventati la notizia del giorno. Invece, circa un anno fa Rebel Wilson aveva annunciato di aver perso 30 chili. A stretto giroha compiuto quella che è una vera e propria trasformazione. Non si è mai sentita meglio di così, aveva raccontato ...

