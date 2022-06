Mercato Milan – De Ketelaere piace | Messias più lontano | VIDEO PM

Pubblicità

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, SEMPRE PIU' VICINO IL RISCATTO DI FLORENZI Alla Roma una cifra di circa 2,7 milioni di eur… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO MILAN, PRIMI CONTATTI CON GLI AGENTI DI RASPADORI Al momento nessuna offerta al Sassuolo… - capuanogio : Ieri sono partiti i colloqui per i rinnovi di #Maldini e #Massara con il #Milan di #RedBird: il mercato dei rossone… - milan_corner : RT @TeofiloSteven: È palesemente Almstad che blocca il mercato del Milan,tra l’altro manco c’era nei festeggiamenti a piazza Duomo perché g… - bettercall_pier : Ma è una notizia di mercato dell'Inter o del Milan? -

Il Milanista

...(non me ne voglia) Bertolacci alper 21 milioni e poco dopo sempre ai rossoneri il giovanissimo e promettente Alessio Romagnoli per 25; in sostanza il club di milanello sovvenzionò il...Il francese non ha convinto affatto e ilè già pronto a sostituirlo. Il club rossonero potrebbe in realtà non muoversi sul, dato che a breve faranno approdo a Milanello Tommaso Pobega e ... Mercato Milan / Seconda ufficialità e nuova offerta da 33 milioni Grandi ritorni anche all’Inter Secondi in campionato a soli due punti dal Milan primo, i nerazzurri di via Della Liberazione, sono alle prese con una sessione di mercato estivo complicata dall’assenza ...Bertolacci al Milan per 21 milioni e poco dopo sempre ai rossoneri il giovanissimo e promettente Alessio Romagnoli per 25; in sostanza il club di milanello sovvenzionò il mercato romanista, che a quel ...