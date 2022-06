Meloni a Rieti per Sinibaldi sindaco: «Zingaretti ci spieghi i candidati nelle sue liste stipendiati dalla Regione» (Di venerdì 10 giugno 2022) Piazza piena, bandiera al vento a Rieti per la chiusura della campagna elettorale a sostegno del giovane candidato sindaco del centrodestra, Daniele Sinibaldi di Fratelli d’Italia. Attuale vice sindaco, appassionato, garbato. Con le idee molto chiare per la rinascita del capoluogo sabino. Sul palco accanto a lui, lanciato lo scorso 7 maggio dal sindaco uscente Antonio Cicchetti, c’è Giorgia Meloni. Che si dice particolarmente orgogliosa di guidare la coalizione a Rieti, che il centrosinistra sta tentando con tutti i mezzi di riconquistare. Una campagna elettorale dura ma che, come ricorda Sinibaldi, il centrodestra ha vissuto e giocato con garbo e correttezza. “Le stesse che la sinistra non ci ha riservato. Ma abbiamo le spalle larghe e da lunedì ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 10 giugno 2022) Piazza piena, bandiera al vento aper la chiusura della campagna elettorale a sostegno del giovane candidatodel centrodestra, Danieledi Fratelli d’Italia. Attuale vice, appassionato, garbato. Con le idee molto chiare per la rinascita del capoluogo sabino. Sul palco accanto a lui, lanciato lo scorso 7 maggio daluscente Antonio Cicchetti, c’è Giorgia. Che si dice particolarmente orgogliosa di guidare la coalizione a, che il centrosinistra sta tentando con tutti i mezzi di riconquistare. Una campagna elettorale dura ma che, come ricorda, il centrodestra ha vissuto e giocato con garbo e correttezza. “Le stesse che la sinistra non ci ha riservato. Ma abbiamo le spalle larghe e da lunedì ...

