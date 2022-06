Mattarella: "No ai ritardi nel sistema di allargamento europeo ai Balcani occidentali" (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Non ci devono essere ritardi nel sistema di allargamento europeo ai Balcani occidentali. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nell'incontro con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen. Mattarella ricorda che l'Italia ritiene che la solidarietà europea debba applicarsi anche al tema dell'allargamento. Per l'Italia non ci devono essere ritardi sull'allargamento ai Balcani e nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia e ovviamente Ucraina. Per il Capo dello Stato la crisi alimentare rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo. La commissione europea, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, ... Leggi su agi (Di venerdì 10 giugno 2022) AGI - Non ci devono essereneldiai. Lo afferma il presidente della Repubblica Sergionell'incontro con la presidente della commissione europea Ursula von der Leyen.ricorda che l'Italia ritiene che la solidarietà europea debba applicarsi anche al tema dell'. Per l'Italia non ci devono esseresull'aie nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia e ovviamente Ucraina. Per il Capo dello Stato la crisi alimentare rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo. La commissione europea, davanti all'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa, ...

