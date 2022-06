L’Amore L’Amore di Vasco Rossi è il rock che mancava in un’estate di tormentoni (testo) (Di venerdì 10 giugno 2022) Sarà per la linea di basso trascinante di Claudio “Gallo” Golinelli e Andrea Torresani, sarà per la straordinaria capacità nella performance: L’Amore L’Amore di Vasco Rossi è il brano che mancava in un’estate di reggaeton tra l’ennesimo featuring delle popstar del momento e il disseppellimento di vecchie glorie della musica leggera che – quando arriva la bella stagione – giocano la carta del pezzo radiofonico. Ancora una volta il rocker di Zocca interviene per creare scompiglio e spettinare il suo pubblico nel bel mezzo del tour che lo vede impegnato nelle principali città italiane per restituire ai suoi fan due anni di silenzio dei concerti. L’Amore L’Amore è ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 10 giugno 2022) Sarà per la linea di basso trascinante di Claudio “Gallo” Golinelli e Andrea Torresani, sarà per la straordinaria capacità nella performance:diè il brano cheindi reggaeton tra l’ennesimo featuring delle popstar del momento e il disseppellimento di vecchie glorie della musica leggera che – quando arriva la bella stagione – giocano la carta del pezzo radiofonico. Ancora una volta iler di Zocca interviene per creare scompiglio e spettinare il suo pubblico nel bel mezzo del tour che lo vede impegnato nelle principali città italiane per restituire ai suoi fan due anni di silenzio dei concerti.è ...

