Kiev: "Al fronte perdiamo, servono altre armi". Lavrov: "Aperti al dialogo, ma il tango si balla in due" (Di venerdì 10 giugno 2022) Pesanti bombardamenti a sud e nel Donbass, Kiev: "A Severodonetsk resistiamo". Gb: emergenza sanitaria a Kherson e Mariupol. Il fianco Est della Nato chiede un rafforzamento "significativo" della difesa. Cremlino: "Sulla condanna dei mercenari britannici decidono le leggi della Repubblica del Donetsk". Incontro tra il vicecapo della diplomazia russo e l'ambasciatore Usa a Mosca. La Francia è pronta a sminare il porto di Odessa Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 10 giugno 2022) Pesanti bombardamenti a sud e nel Donbass,: "A Severodonetsk resistiamo". Gb: emergenza sanitaria a Kherson e Mariupol. Il fianco Est della Nato chiede un rafforzamento "significativo" della difesa. Cremlino: "Sulla condanna dei mercenari britannici decidono le leggi della Repubblica del Donetsk". Incontro tra il vicecapo della diplomazia russo e l'ambasciatore Usa a Mosca. La Francia è pronta a sminare il porto di Odessa

