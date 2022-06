Juventus | Chiesa | “Pronto per i primi di settembre Con il lavoro anche un po’ prima”

Leggi su sportface

(Di venerdì 10 giugno 2022) “Penso di esserea inizio, poi vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Però per essere sicuri e non avere ricadute direi”. Lo ha detto l’esterno dellaFedericoa margine dell’evento di inaugurazione, in collaborazione con Save The Children, di ‘Punto Luce’, hub educativo destinato ai giovani da zero a diciotto anni. “Stiamo facendo un grandissimo, al campo sono contornato da grandissimi professionisti. Lo staff medico della Juve è fantastico, mi ha aiutato in tutto e per tutto. Siamo in una fase dove ho iniziato a correre, ho iniziato a fare icambi di direzione”. SportFace.