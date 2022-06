Justin Bieber choc: "Un virus mi ha paralizzato metà faccia" (Di venerdì 10 giugno 2022) La popstar canadese ha interrotto il tour pochi giorni fa, ma solo ora ha rivelato di essere stato colpito da un virus all'orecchio, che gli ha paralizzato la parte destra del viso Leggi su ilgiornale (Di venerdì 10 giugno 2022) La popstar canadese ha interrotto il tour pochi giorni fa, ma solo ora ha rivelato di essere stato colpito da unall'orecchio, che gli hala parte destra del viso

