Jennifer Lopez non voleva condividere il palco del Super Bowl con Shakira (Di venerdì 10 giugno 2022) Jennifer Lopez si è lamentata di Shakira? Presto su Netflix uscirà il documentario “Halftime” con protagonista Jennifer Lopez. Si parla, infatti, di quando nel 2020 ha dovuto condividere il palco del Super Bowl con Shakira. In molti, visti dei titoli fuorvianti di alcune riviste online, hanno pensato subito che la cantante stesse attaccando la collega. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 10 giugno 2022)si è lamentata di? Presto su Netflix uscirà il documentario “Halftime” con protagonista. Si parla, infatti, di quando nel 2020 ha dovutoildelcon. In molti, visti dei titoli fuorvianti di alcune riviste online, hanno pensato subito che la cantante stesse attaccando la collega. L'articolo proviene da Novella 2000.

Pubblicità

gual89 : Madonna e Jennifer Lopez sarete per sempre famose, sempre le migliori. - artvworld : @Giumuu3 ma meglio continuare la campagna diffamatoria della jennifer lopez senza identità artistica - artvworld : @wasabboy meglio buttare merda a jennifer lopez per elogiare inultimente shakira e non comprendere il suo discorso - zazoomblog : Sophie Codegoni e Alessandro Basciano: Noi meglio di Jennifer Lopez e Ben Affleck - #Sophie #Codegoni #Alessandro - falli_mentare : Citando Shakira, Jennifer Lopez e Gabrielle di desperate housewives nell’elaborato per il mio prossimo esame -