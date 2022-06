Ibanez piace in Inghilterra, ma c’è la clausola di 80 milioni (Di venerdì 10 giugno 2022) Tottenham e Newcastle sulle tracce di Ibanez: pronti per lui 30 milioni, ma sul giocatore della Roma c’è la clausola di 80 milioni Secondo quanto riportato dal Messaggero, Ibanez piace molto e ha mercato in Inghilterra. Su di lui c’è l’interesse infatti sia del Tottenham che del Newcastle. Le due squadre hanno proposto 30 milioni alla Roma, ma il calciatore ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 10 giugno 2022) Tottenham e Newcastle sulle tracce di: pronti per lui 30, ma sul giocatore della Roma c’è ladi 80Secondo quanto riportato dal Messaggero,molto e ha mercato in. Su di lui c’è l’interesse infatti sia del Tottenham che del Newcastle. Le due squadre hanno proposto 30alla Roma, ma il calciatore ha unarescissoria di 80di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

