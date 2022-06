I Simpson, quanto costerebbe realizzare la casa? Il prezzo stupisce (Di venerdì 10 giugno 2022) Molti avranno certamente sognato di vivere nella casa de I Simpson. Questo sarebbe possibile ma tutto ha un costo. Il suo qual è? Nel mondo dei cartoni animati, i Simpson sono riusciti a raggiungere un successo davvero incredibile. La serie della particolare famiglia ha convinto davvero tutti. Diventando, di fatto, un prodotto cult e che ha fatto la storia di questo settore. Inevitabilmente, tante sono le curiosità su questo prodotto. Uno riguarda la casa della famiglia Simpson. FacebookSono tanti gli spunti iconici dei Simpson, di certo la casa rappresenta qualcosa di unico per i fan. Tante le scene che si sono viste all’interno dell’abitazione, soprattutto nella parte in cui è presente il divano. Tanti gli aspetti, quindi, che sono riusciti ad ... Leggi su chenews (Di venerdì 10 giugno 2022) Molti avranno certamente sognato di vivere nellade I. Questo sarebbe possibile ma tutto ha un costo. Il suo qual è? Nel mondo dei cartoni animati, isono riusciti a raggiungere un successo davvero incredibile. La serie della particolare famiglia ha convinto davvero tutti. Diventando, di fatto, un prodotto cult e che ha fatto la storia di questo settore. Inevitabilmente, tante sono le curiosità su questo prodotto. Uno riguarda ladella famiglia. FacebookSono tanti gli spunti iconici dei, di certo larappresenta qualcosa di unico per i fan. Tante le scene che si sono viste all’interno dell’abitazione, soprattutto nella parte in cui è presente il divano. Tanti gli aspetti, quindi, che sono riusciti ad ...

Advertising

cripto_zen : Do or die... A questo punto è molto probabile che mi sono sbagliato e non rivedremo subito i 35k. Il mercato sta s… - FerraraSand2015 : @fdragoni Oggi ho visto una puntata dei Simpson nella quale Homer, esiliato in Nuova Guinea, leccava i rospi per 'v… - UnaFragola_ : Quanto mi irritano le puntate nuove dei simpson - DelgeIl : @Faiele85 Dipende quanto tu sia intimo con loro e se ti piace il silicone. Le kardashian sono figlie dell'avvocato… - praiskap : @21fc1b31328d42f Quella era una conclusione ironica, una citazione rivisitata di una celebre frase del giardiniere… -