I migliori conti per avere una giacenza media superiore a 5.000 euro (Di venerdì 10 giugno 2022) L'imposta di bollo deve essere pagata dai possessori di un conto corrente nel momento in cui viene superato l'importo di 5.000 euro. C'è un modo per non pagare questa cifra, che per le persone fisiche corrisponde a 34,20 euro all'anno. La risposta è affermativa: ci sono infatti alcuni istituti di credito con i quali è possibile attivare un conto corrente online e che danno la possibilità di superare la giacenza media di 5.000 euro e di non pagare l'imposta di bollo. Si tratta per esempio di: BBVA; Crédit Agricole; Tinaba (di Banca Profilo); Webank. Analizziamo le differenze tra i conti correnti citati e quali sono gli altri servizi gratuiti ai quali sarà possibile avere accesso scegliendone uno. Scopri i migliori conti correnti ...

